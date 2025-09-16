Damares, Girão e Magno Malta vão à Itália para ver Zambelli, presa em Roma

Os senadores Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) vão viajar para Itália nesta semana para visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho no país.

O que aconteceu

O grupo vai embarcar amanhã e retornará para o Brasil no dia 21 (domingo). Zambelli está presa no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma. A Justiça local decidiu que ela seguirá presa no país durante o processo de extradição —a deputada teve a prisão preventiva decretada pelo STF por motivo de fuga.

A visita dos senadores à deputada tem o objetivo de "acompanhar de perto sua situação e prestar solidariedade", diz a equipe de Girão. Reportagem do UOL mostrou que a perícia médica concluiu que o estado de saúde de Zambelli é compatível com a manutenção de sua prisão. A defesa dela insiste para um pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição da parlamentar.