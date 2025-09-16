Eduardo Bolsonaro foi para os EUA 'para salvar o pai', diz Valdemar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu hoje em entrevista ao Poder e Mercado, do canal UOL, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi para os Estados Unidos para tentar "salvar" seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

"Ele foi lá por desespero de ver o pai dele nessa situação", disse Valdemar. "Ele está vendo que o pai dele está numa situação difícil de saúde, que está passando por uma humilhação."

Eduardo tem dito que quer livrar o país de uma suposta "ditadura" do STF. Ao anunciar que ia se licenciar do mandato, em março, o deputado disse que ficaria nos EUA para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes.