Bolsonaro está isolado em quarto com revista para evitar entrada de celular

O esquema de segurança no hospital onde Jair Bolsonaro está internado é restrito. Até os enfermeiros são revistados antes de entrarem no quarto.

O que aconteceu

A medida ocorre para impedir que celulares cheguem ao ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar, condição que impede que ele tenha acesso a telefones para postar em redes sociais ou entrar em contato com pessoas.

A vigilância também inclui policiais penais no hospital. O ex-presidente está no segundo andar e há dois agentes neste pavimento. Eles não ficam dentro do quarto de Bolsonaro.