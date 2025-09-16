Fachin e Moraes se encontram com Lula para convidar para posse no STF

Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), se encontram nesta tarde com o presidente Lula (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), para levar o convite para a cerimônia de sua posse na presidência do Supremo, no próximo dia 29.

O que aconteceu

Fachin assumirá o comando da corte pelos próximos dois anos, com Moraes de vice. O encontro ocorre três dias após a filha de Fachin ser alvo de xingamentos e agressões dentro do campus da UPFR (Universidade Federal do Paraná), em Curitiba, onde ela é professora. É comum os ministros que vão chefiar o Supremo levarem o convite pessoalmente para o presidente da República e seu vice.

O convite costuma ser entregue com mais antecedência, mas o julgamento de Bolsonaro ajudou a adiar. Tanto membros do STF quanto do Planalto disseram avaliar que um encontro entre eles antes ou durante as sessões do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não pegaria bem.