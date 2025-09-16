Falas foram 'jocosas', mas não são racismo, diz advogada de Bolsonaro

Kufa destacou que a fala de seu cliente se restringiu a uma pessoa, e não a um grupo. Por isso, segundo ela, os delitos atribuídos ao ex-presidente não ocorreram, já que não teria havido "ataque a direitos coletivos". "Não é o caso, pois, que o recorrido, repita-se, nada se manifestou sobre qualquer grupo ou raça", argumentou.

Bolsonaro foi condenado hoje a pagar indenização de R$ 1 milhão pelas declarações. A decisão unânime foi proferida pela Terceira Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que entendeu que as falas do ex-presidente tiveram teor racista. Como se trata de uma ação civil, o processo não resulta em prisão, apenas em indenização.

Relator do caso, o desembargador Rogério Favreto argumentou que o então presidente, pela relevância do cargo, não poderia alegar "desconhecimento" ou "ignorância" do alcance de suas falas. Ele foi seguido pelos demais colegas em seu entendimento.

O UOL procurou a advogada a respeito da condenação. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Veja as falas que motivaram a condenação

Em 6 de maio de 2021, Bolsonaro fez uma piada com um apoiador negro, ao ver o cabelo dele. "Tô vendo uma barata aqui", disse. Dois dias antes, o então presidente havia questionado a uma outra pessoa com cabelo crespo: "O que que você cria nessa cabeleira aí?"