Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Retirada da outorga "compromete segurança jurídica", na opinião da federação. Além disso, a entidade afirma que a medida "abre perigoso precedente para todo o setor da comunicação social no país".

Fenaert defende que Justiça preserve liberdade de imprensa e diversidade de opiniões. Outro ponto defendido pela entidade é que haja estabilidade das regras que regem a radiodifusão.

Entenda o caso

MPF disse que Jovem Pan é "indigna" das concessões de rádio que detém. A afirmação consta nas alegações finais do órgão na ação civil pública que move contra a emissora, apresentadas ontem.

Procurador pediu cancelamento das três outorgas da emissora. Além disso, Yuri Corrêa da Luz solicitou que a rádio pague indenização de R$ 13,4 milhões por danos morais coletivos, por supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, ano das últimas eleições presidenciais.

Informações divulgadas pela rádio convergiam com "campanhas de desinformação", diz MPF. Por causa disso, o órgão entende que a Jovem Pan ocupou "uma posição destacada na comunicação social que contribuiu, ao longo do tempo, para minar a confiança de boa parte da população nos processos cívicos brasileiros".