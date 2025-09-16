'Gilmar rasgou a lei da magistratura ao criticar Fux', diz Maierovitch

Assim como o Fux decidiu teratologicamente, o Gilmar vai e sem nenhuma autoridade, aliás, com proibição, com proibição, vai e ataca a decisão de um colega. Isso é numa democracia intolerável. É um desrespeito por um supremo ministro, há uma lei de comportamento. Wálter Maierovitch

Na avaliação do jurista, Gilmar Mendes ignora regras éticas, e suas atitudes podem comprometer debates futuros dentro do Supremo.

Gilmar, na parte ética, é simplesmente uma pessoa que não observa essas regras de conduta, de comportamento, regras, repito, éticas. Esse é o Gilmar Mendes. Em síntese, o Gilmar é aquele que vai atabalhando, vai atropelando, mas principalmente aquele que não tem ética alguma. Wálter Maierovitch

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: