Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Michelle postou, em seguida, um vídeo em que Lula dizia que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia em uma mesa de bar regada a cerveja. A declaração do petista ocorreu em março de 2022. Na publicação, ela comentou: "A farsa da extrema-esquerda".

Em entrevista à Folha de S. Paulo publicada no sábado, Janja disse que o comportamento de Michelle é "muito ruim" para as mulheres. Questionada sobre o papel que terá nas eleições do ano que vem e sobre os ataques de sua antecessora ao marido, a primeira-dama declarou que não vai deixar "ninguém atacar" Lula e pediu "ética".

Qualquer pessoa que ataque meu marido, eu me sinto no direito de protegê-lo. Ele não precisa de proteção. Mas eu não vou deixar ninguém atacar ele, seja homem ou seja mulher. Dependendo do nível do ataque, é óbvio que eu vou me colocar. Eu espero que ela [Michelle] tenha ética para saber o papel que ela tem. Eu espero que não se repita o que ela fez. Porque para nós, mulheres, o comportamento dela é muito ruim. Não é sobre ela. É sobre as mulheres. Já somos muito atacadas.

Janja sobre Michelle, em entrevista à Folha de S. Paulo

Michelle chamou Lula de "pinguço e mentiroso" em discurso no mês passado. Durante evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte, a ex-primeira-dama xingou o presidente e o acusou de provocar as sanções dos Estados Unidos ao Brasil. "Se autointitula pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é", declarou a ex-primeira-dama na ocasião.