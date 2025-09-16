Moraes manda PGR opinar sobre atuação de Tarcísio por anistia a Bolsonaro

A intenção da direita é votar a anistia num único dia. Haveria a aprovação da urgência, o que dispensaria a proposta de passar por comissões. Na sequência, o projeto iria a plenário, onde a oposição acredita ter mais de 300 votos —são necessários 257 para a aprovação.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de pena. Os ministros do STF entenderam que o ex-presidente e membros da cúpula de seu governo participaram de uma tentativa de golpe. Apenas o ministro Luiz Fux defendeu a inocência do ex-presidente.

Defesa de Bolsonaro negou golpe, criticou delação de Cid e afirmou que ex-presidente "foi dragado" ao 8 de Janeiro. O advogado Celso Vilardi repetiu as teses de que a delação premiada de Mauro Cid teve "vício de vontade", ou seja, que não foi voluntária, e deveria ser anulada. Também reafirmou que o ex-presidente autorizou sua equipe a tocar a transição de governo com a equipe de Lula no final de 2022 e negou a tentativa de golpe, dizendo que Bolsonaro atuou sempre dentro da lei.

Pedido de investigação contra Eduardo e Gayer

Moraes deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre uma representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO). A ação foi protocolada pelo deputado federal Reimont (PT-RJ) no início do mês para pedir investigação dos parlamentares por divulgação de informações falsas sobre o Banco do Brasil.

Deputado acusa Eduardo e Gayer de organização criminosa. Também pede a apuração de crimes contra a economia popular e contra a ordem econômica. Por fim, solicita a suspensão dos mandatos e dos passaportes dos deputados, bloqueio de perfis nas redes sociais, quebra de sigilo telemático, entre outras medidas cautelares.