Motta decide votar isenção do IR só depois de anistia e blindagem

IR fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento das lideranças, a votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 só será possível após análise das prerrogativas e perdão aos presos em 8 de janeiro. Ambos os temas tem monopolizado todas as discussões na Câmara.

Blindagem protege parlamentares. A ideia é que a proposta impeça investigações criminais contra deputados federais e senadores sem aval expresso do Congresso.

PEC da Blindagem coloca votação secreta para aprovar processo investigativo contra parlamentares. O texto de Cajado determina que a abertura de processos investigativos contra parlamentares terão que ser autorizadas por maioria em votação secreta.

Presidentes de partidos serão blindados. Pela proposta que deve ser apresentada, o STF terá competência para julgar os presidentes das siglas "nas infrações penais comuns", assim como já acontece com presidente da República, vice e integrantes do Congresso.

Anistia sem texto, nem relator. A oposição tenta votar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do perdão aos presos nos atos golpistas. A urgência é para o projeto que está parado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde 2024, com relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). Não há, contudo, garantia de que o parlamentar seja mantido para relatar a proposta, nem sobre qual texto será votado.

Oposição afirma que tem 300 votos para aprovar. São necessários 257 apoios para passar a urgência. O PL diz que conta com o apoio dos partidos de centrão, entre eles, PP, União Brasil, parte do PSD e Republicanos. As lideranças desses partidos, contudo, dizem que precisam discutir o tema com suas bancadas a partir de um texto, mas a proposta ainda não existe.