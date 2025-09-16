Oposição transforma Eduardo Bolsonaro em líder para evitar perda de mandato

Eduardo está sujeito à perda de mandato por faltas. Ele não registra presença nas sessões desde julho, quando terminou sua licença, e 120 ausências levam à perda do cargo. A contagem acontece no começo de cada ano legislativo. Com isso, o filho de Jair Bolsonaro pode deixar de ser parlamentar a partir de 2026.

A manobra contorna esta situação. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e reclama de sofrer perseguição do Judiciário. Ele tem feito lobby para o governo de Donald Trump aplicar sanções contra o Brasil.

Ele tentou pedir para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno.

A manobra para salvar Eduardo custou o cargo de Carol de Toni (PL-SC). A deputada era a líder da minoria na Câmara e fez um gesto para ajudar o colega de partido.

Carol de Toni defendeu sessões online para Eduardo poder discursar. A deputada justificou que há precedentes desde a pandemia para que os trabalhos da Câmara ocorram desta forma.

Ela afirmou que está protegendo Eduardo porque o deputado não está longe por vontade própria. Carol de Toni declarou que não concorda com perseguição. "Nós fizemos este gesto por ele [Eduardo] por entender que ele está fazendo um gesto por nós".