'EUA proibírem vistos para evento da ONU fere tratados', diz ex-embaixador

A recusa dos Estados Unidos em conceder vistos a parte da delegação brasileira para a Assembleia-Geral da ONU preocupa o Itamaraty e fere tratados internacionais, afirma o ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa, no UOL News Manhã, do Canal UOL. O episódio ocorre dias antes do evento em Nova York, na semana que vem.

No caso do Brasil, o Itamaraty já anunciou que a delegação não está plenamente constituída porque ainda não receberam vistos muitos dos integrantes da delegação. Eles [EUA] estão dentro da autonomia deles de negar o visto, mesmo contrariando o Tratado Internacional. Você vê que o Trump está contrariando todas as regras internacionais, na questão do tarifaço e tal. E o mundo está assistindo isso sem reagir. Porque poder é poder. Então, o que se pode fazer, mas agora não dá mais tempo, é transferir a reunião de Nova York para Genebra. E as Nações Unidas examinarem a conveniência de manter a reunião no futuro, num país que não respeita o tratado assinado com as Nações Unidas. Rubens Barbosa

Transferir a Assembleia-Geral da ONU de Nova York para Genebra ganha força diante da recusa americana de liberar vistos, mas o ex-embaixador aponta que medida drástica pode cortar apoio financeiro dos EUA e provocar até saída do país da ONU.