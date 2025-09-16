Quem é o kid preto que escapou do pedido de condenação feito pela PGR

Ronald se graduou em ciências militares entre 1997 e 2000 pela Academia Militar das Agulhas Negras, segundo perfil no site "Escavador". De 2001 a 2011, Ronald fez treinamentos e estágios voltados para "guerra eletrônica" e "guerra cibernética". Em 2011 e 2012, o militar fez especialização em operações militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Carreira de Ronald no Exército começou em março de 1996. Atualmente, Ronald Ferreira de Araújo Junior está no cargo de tenente-coronel.Salários de tenente-coronel passam de R$ 20 mil brutos. Segundo dados do portal da transparência, Ronald recebeu R$ 15,3 mil líquidos em abril, maio e julho deste ano.

Núcleo 3

Dos dez réus do núcleo 3, nove devem ser condenados, segundo a PGR. Grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, de acordo com a PGR. São eles:

Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes teriam tramado o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Entre os denunciados, estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Moraes e até a ir perto de sua casa, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.