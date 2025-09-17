Assine UOL
Política

Após manobra, Câmara retoma voto secreto em blindagem de parlamentares

Carolina Nogueira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Siga UOL Notícias no

Uma manobra patrocinada por Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, retomou o voto secreto na PEC (proposta de emenda à Constituição) que amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça. Partidos de esquerda foram contra e já falam em levar o caso para o STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Estratégia retomou o voto secreto para autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. O trecho havia sido derrubado ontem em um destaque —que pode alterar o texto-base— apresentado pelo Novo. Após a derrota, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encerrou a sessão e deixou para concluir a votação da proposta hoje.

Governistas, PSOL e Novo tentaram bloquear a manobra antes da votação, sem sucesso. Os parlamentares citaram trechos da Constituição e do regimento interno para tentar vetar a nova votação, mas Motta negou os pedidos.

A proposta foi aprovada por 314 votos favoráveis e 168 contrários. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios em ambos. Agora, a PEC segue para análise do Senado. Se passar na Casa vizinha, o texto será promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.

A PEC amplia a proteção dos parlamentares sob investigação. O texto determina que a Câmara e o Senado devem deliberar, em votação secreta com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada no STF (Supremo Tribunal Federal) em até 90 dias.

Prisão em flagrante também passará por votação secreta em 24 horas. Atualmente, quando um parlamentar é preso por crime inafiançável, o Congresso deve deliberar sobre a manutenção ou suspensão da detenção.

Presidentes de partidos ganham proteção. O relator da proposta Cláudio Cajado (PP-BA) incluiu em seu parecer um trecho para que os chefes da siglas partidárias com representação no Congresso sejam processados e julgados pelo STF nas infrações comuns penais, assim como o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o procurador-geral da República.

A PEC beneficia pelo menos nove deputados com indícios de crimes investigados pelo STF. Entre eles, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que é investigado no Supremo na Operação Overclean por fraude à licitação e desvio de dinheiro público. O parlamentar nega as suspeitas.

Deputado ainda não foi denunciado. A PF ainda precisa indiciar Elmar, e então a PGR (Procuradoria Geral da República) decide se vai denunciá-lo no STF. Com a PEC promulgada, uma eventual denúncia contra o parlamentar aceita pelo Supremo teria que ser analisada pela Câmara dos Deputados.

Continua após a publicidade

Federação PT, PCdoB e PV, Federação PSOL-Rede e Novo votaram contra a PEC. O centrão ficou irritado com o posicionamento dos petistas, que arrastaram outros partidos de esquerda que votariam a favor da proposta.

Motta pagou a fatura com quem o elegeu e adiou mais uma vez a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Na reunião de líderes desta semana, o presidente da Câmara disse que o tema precisava ser votado e pediu a opinião dos colegas, que não apresentaram resistência. O IR, que é prioridade para o governo Lula (PT), não chegou a ser discutido, segundo as lideranças que participaram do encontro.

Motta trocou o relator da proposta após votação adiada em agosto. O presidente da Câmara tentou votar a PEC, mas a votação foi adiada por falta de acordo sobre o texto. Desta vez, para destravar a análise do tema, o chefe da Casa decidiu tirar o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) da relatoria e colocou Cajado, aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

Centrão pressionou bolsonaristas para conseguir votos. Líderes de partidos de centro condicionaram os votos à urgência da anistia ao apoio dos deputados do PL à proposta da blindagem. Está prevista uma reunião entre as lideranças para discutir a votação do tema ainda hoje no plenário.

Isenção do Imposto de Renda fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento dos líderes, a votação do IR só será possível após análise da ampliação da imunidade parlamentar e do perdão aos presos do 8 de Janeiro. Ambos os temas têm monopolizado todas as discussões na Câmara há meses.

A PEC da Blindagem entrou na pauta da Casa em acordo pelo fim do motim bolsonarista, após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O arranjo foi costurado por Lira e pelo União Brasil.

Continua após a publicidade

A proposta para ampliar a proteção aos parlamentares foi apresentada em 2021. Começou a ser discutida no mesmo ano, durante a gestão de Lira, como reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Na época, o texto chegou a ser levado ao plenário, mas não foi votado.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.