Após manobra, Câmara retoma voto secreto em blindagem de parlamentares

Federação PT, PCdoB e PV, Federação PSOL-Rede e Novo votaram contra a PEC. O centrão ficou irritado com o posicionamento dos petistas, que arrastaram outros partidos de esquerda que votariam a favor da proposta.

Motta pagou a fatura com quem o elegeu e adiou mais uma vez a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Na reunião de líderes desta semana, o presidente da Câmara disse que o tema precisava ser votado e pediu a opinião dos colegas, que não apresentaram resistência. O IR, que é prioridade para o governo Lula (PT), não chegou a ser discutido, segundo as lideranças que participaram do encontro.

Motta trocou o relator da proposta após votação adiada em agosto. O presidente da Câmara tentou votar a PEC, mas a votação foi adiada por falta de acordo sobre o texto. Desta vez, para destravar a análise do tema, o chefe da Casa decidiu tirar o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) da relatoria e colocou Cajado, aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

Centrão pressionou bolsonaristas para conseguir votos. Líderes de partidos de centro condicionaram os votos à urgência da anistia ao apoio dos deputados do PL à proposta da blindagem. Está prevista uma reunião entre as lideranças para discutir a votação do tema ainda hoje no plenário.

Isenção do Imposto de Renda fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento dos líderes, a votação do IR só será possível após análise da ampliação da imunidade parlamentar e do perdão aos presos do 8 de Janeiro. Ambos os temas têm monopolizado todas as discussões na Câmara há meses.

A PEC da Blindagem entrou na pauta da Casa em acordo pelo fim do motim bolsonarista, após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O arranjo foi costurado por Lira e pelo União Brasil.