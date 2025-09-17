Sob pressão do PL, Motta coloca em votação urgência da anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou em votação hoje o requerimento de urgência da anistia aos presos nos atos golpistas do 8 de Janeiro após forte pressão do PL.

O que aconteceu

Motta fez o anúncio nas redes sociais. "Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir", afirmou no X.

Urgência é de projeto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). A proposta concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022. Na época, os bolsonaristas fecharam rodovias em protesto à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.