Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Boletim aponta que houve "melhora parcial" de Bolsonaro após hidratação e uso de medicamentos. O informe, publicado nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e divulgado posteriormente pelo hospital, diz ainda que o quadro será reavaliado ao longo do dia para definir se ele continuará internado.

Ressonância magnética do crânio não mostrou alterações agudas, segundo o boletim médico. O exame foi realizado depois que o político apresentou quadro de tontura recorrente.

Bolsonaro foi hospitalizado após ter quadro de tontura, queda de pressão arterial, vômitos e pré-síncope. Ainda segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.

A decisão de levar Bolsonaro para o hospital foi tomada neste momento. "Ele ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso [vômito]", contou o senador.

Este foi o problema de saúde mais severo desde a última cirurgia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza. Flávio ouviu de Michelle Bolsonaro que os episódios de soluço foram mais fortes hoje.