Bolsonaro recebe alta após melhora, mas tem diagnóstico de câncer de pele

Médico explicou que células cancerígenas foram extraídas na biópsia. Segundo Claudio Birolini, Bolsonaro tem mais lesões no peito e nos braços, mas não soube precisar quantas.

Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. Ele também disse que "não há chance de as lesões extraídas voltarem". O médico afirmou que problemas haviam sido identificados em abril, mas a biópsia só aconteceu em setembro porque "outras coisas aconteceram no caminho".

O ex-presidente deixou sua casa ontem após um quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

Ex-presidente também tem anemia. A condição já havia sido detectada pelos médicos no último domingo, quando ele foi ao hospital para retirar manchas na pele e realizar exames.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.

A decisão de levar Bolsonaro para o hospital foi tomada neste momento. "Ele ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso [vômito]", contou o senador.