Como os deputados federais de SP votaram na PEC da Blindagem? Veja lista

A Câmara aprovou ontem a PEC da Blindagem, que dificulta as investigações contra parlamentares. Pelo estado de São Paulo, a maioria dos deputados votou "sim".
O que aconteceu
Dos 70 deputados de SP, 40 votaram "sim" à proposta:
- Adilson Barroso (PL)
- Alex Manente (Cidadania)
- Alfredinho (PT)
- Antonio Carlos Rodrigues (PL)
- Arnaldo Jardim (Cidadania)
- Bruno Ganem (Podemos)
- Celso Russomanno (Republicanos)
- Cezinha de Madureira (PSD)
- David Soares (União Brasil)
- Delegado Da Cunha (PP)
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL)
- Ely Santos (Republicanos)
- Fábio Teruel (MDB)
- Fausto Pinato (PP)
- Felipe Becari (União Brasil)
- Gilberto Nascimento (PSD
- Jefferson Campos (PL)
- Jilmar Tatto (PT)
- Joao Cury (MDB)
- Jonas Donizette (PSB)
- Kiko Celeguim (PT)
- Luiz Carlos Motta (PL)
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL)
- Marangoni (União Brasil)
- Marcio Alvino (PL)
- Marcos Pereira (Republicanos)
- Maria Rosas (Republicanos)
- Mario Frias (PL)
- Mauricio Neves (PP)
- Miguel Lombardi (PL)
- Missionario Jose Olimpio (PL)
- Paulinho da Força (Solidariedade)
- Paulo Freire Costa (PL)
- Pr. Marco Feliciano (PL)
- Renata Abreu (Podemos)
- Rodrigo Gambale (Podemos)
- Rosana Valle (PL)
- Simone Marquetto (MDB)
- Tiririca (PL)
- Vinicius Carvalho (Republicanos)
Outros 27 deputados votaram "não":
- Adriana Ventura (Novo)
- Alencar Santana (PT)
- Arlindo Chinaglia (PT)
- Baleia Rossi (MDB)
- Carlos Sampaio (PSD)
- Carlos Zarattini (PT)
- Delegado Bruno Lima (PP)
- Delegado Palumbo (MDB)
- Douglas Viegas (União Brasil)
- Erika Hilton (PSOL)
- Guilherme Boulos (PSOL)
- Ivan Valente (PSOL)
- Juliana Cardoso (PT)
- Kim Kataguiri (União Brasil)
- Luiza Erundina (PSOL)
- Nilto Tatto (PT)
- Orlando Silva (PCdoB)
- Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL)
- Ribamar Silva (PSD)
- Rosangela Moro (União Brasil)
- Rui Falcão (PT)
- Sâmia Bomfim (PSOL)
- Saulo Pedroso (PSD)
- Tabata Amaral (PSB)
- Vicentinho (PT)
- Vitor Lippi (PSDB)
Outros três deputados não participaram da votação. Eduardo Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (Novo) e Capitão Augusto (PL) estavam ausentes.
O que é a PEC da Blindagem?
A PEC determina que o Congresso precisa autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. Com ela, a Câmara e o Senado passam a ter que deliberar, com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada. A proposta também sugere ampliar o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos.
Proposta beneficia parlamentares investigados por corrupção e desvio de emendas. O texto prevê que os parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença".
