Como os deputados federais de SP votaram na PEC da Blindagem? Veja lista

Outros 27 deputados votaram "não":

Adriana Ventura (Novo) Alencar Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT) Baleia Rossi (MDB) Carlos Sampaio (PSD) Carlos Zarattini (PT) Delegado Bruno Lima (PP) Delegado Palumbo (MDB) Douglas Viegas (União Brasil) Erika Hilton (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL) Ivan Valente (PSOL) Juliana Cardoso (PT) Kim Kataguiri (União Brasil) Luiza Erundina (PSOL) Nilto Tatto (PT) Orlando Silva (PCdoB) Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) Professora Luciene Cavalcante (PSOL) Ribamar Silva (PSD) Rosangela Moro (União Brasil) Rui Falcão (PT) Sâmia Bomfim (PSOL) Saulo Pedroso (PSD) Tabata Amaral (PSB) Vicentinho (PT) Vitor Lippi (PSDB)

Outros três deputados não participaram da votação. Eduardo Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (Novo) e Capitão Augusto (PL) estavam ausentes.

O que é a PEC da Blindagem?

A PEC determina que o Congresso precisa autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. Com ela, a Câmara e o Senado passam a ter que deliberar, com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada. A proposta também sugere ampliar o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos.

Proposta beneficia parlamentares investigados por corrupção e desvio de emendas. O texto prevê que os parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença".