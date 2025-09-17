PEC da Blindagem: 2 deputados do PT e ex-ministra mudam voto e se explicam

Três deputados —dois do PT e uma do União Brasil— mudaram o voto entre o primeiro e o segundo turno da votação da PEC da Blindagem, aprovada ontem na Câmara.

O que aconteceu

Airton Faleiro (PT-PA), Leonardo Monteiro (PT-MG) e Daniela do Waguinho (União-RJ) votaram "sim" à proposta no primeiro turno e "não" no segundo. Daniela foi ministra do Turismo entre janeiro e julho de 2023, no início do governo Lula (veja como votaram todos os deputados).

Faleiro disse que votou "sim" no primeiro turno como sinalização para barrar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas. "Nosso entendimento naquele momento foi de que um recuo neste tema poderia garantir a construção de uma maioria para derrotar a urgência do PL da Anistia aos golpistas, [...] além de assegurar os votos necessários para aprovar a MP da Tarifa Social de Energia e o PL de Isenção do Imposto de Renda", escreveu ele nas redes sociais.