Política

Esquerda prepara ação no STF contra manobra para salvar Eduardo Bolsonaro

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasíia
Atualizada em
O PT deixou pronta uma ação a ser encaminhada ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo o cancelamento da manobra que tenta salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele foi nomeado líder da minoria para evitar que suas faltas sejam computadas.

O que aconteceu

O partido vai entrar com um mandado de segurança. O PT espera apenas a Mesa Diretora da Câmara confirmar Eduardo como líder para acionar o STF.

O PSOL vai por outro caminho e acionará a PGR (Procuradoria-Geral da República). O partido pede que seja apurada o que chamou de aplicação indevida das regras da Câmara. Caso a solicitação seja aceita, pode haver abertura de inquérito ou de ação contra a manobra para salvar Eduardo.

A esquerda está pressionando pela cassação de Eduardo. A oposição busca preservar o mandato dele. No entendimento da direita, uma vez líder da minoria, não é possível computar faltas mesmo que o parlamentar esteja nos Estados Unidos desde março deste ano.

O PL alega que líderes podem estar em qualquer lugar do mundo e não conta falta. O partido fundamenta sua avaliação na ata de reuniões ocorridas em 2015 que impediram creditar ausência a líderes que estivessem em outras cidades, estados e países.

Líder do PT contesta argumento da oposição. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que Eduardo virou um "deputado fantasma" que abandonou o mandato sem explicar o motivo.

Ele cobrou o Conselho de Ética da Câmara de Deputados. O líder do PT lembrou que nenhum processo foi aberto e Eduardo continua com a verba de gabinete e funcionários mesmo sem aparecer para trabalhar.

É incompreensível que este caso não seja analisado na Câmara dos Deputados.
Líder do PT, Lindbergh Farias

Lindbergh chamou Eduardo de traidor da pátria
Lindbergh chamou Eduardo de traidor da pátria Imagem: Mário Agra - Câmara dos Deputados
Oposição defende manobra

A oposição criticou a iniciativa da esquerda. A deputada Carol de Toni (PL-SC) cedeu a liderança da minoria para Eduardo e declarou que a manobra é legítima porque o colega sofria perseguição.

De acordo com De Toni, não há razão para negar a nomeação de Eduardo. Ela sustentou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não tem autoridade para questionar as decisões das bancadas.

É um ato para proteger Eduardo Bolsonaro e é o mínimo que podemos fazer,
Deputada Carol de Toni

