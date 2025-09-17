Esquerda prepara ação no STF contra manobra para salvar Eduardo Bolsonaro

O PT deixou pronta uma ação a ser encaminhada ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo o cancelamento da manobra que tenta salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele foi nomeado líder da minoria para evitar que suas faltas sejam computadas.

O que aconteceu

O partido vai entrar com um mandado de segurança. O PT espera apenas a Mesa Diretora da Câmara confirmar Eduardo como líder para acionar o STF.

O PSOL vai por outro caminho e acionará a PGR (Procuradoria-Geral da República). O partido pede que seja apurada o que chamou de aplicação indevida das regras da Câmara. Caso a solicitação seja aceita, pode haver abertura de inquérito ou de ação contra a manobra para salvar Eduardo.