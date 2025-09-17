Esquerda prepara ação no STF contra manobra para salvar Eduardo Bolsonaro

O PT deixou pronta uma ação a ser encaminhada ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo o cancelamento da manobra que tenta salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele foi nomeado líder da minoria para evitar que suas faltas sejam computadas.
O que aconteceu
O partido vai entrar com um mandado de segurança. O PT espera apenas a Mesa Diretora da Câmara confirmar Eduardo como líder para acionar o STF.
O PSOL vai por outro caminho e acionará a PGR (Procuradoria-Geral da República). O partido pede que seja apurada o que chamou de aplicação indevida das regras da Câmara. Caso a solicitação seja aceita, pode haver abertura de inquérito ou de ação contra a manobra para salvar Eduardo.
A esquerda está pressionando pela cassação de Eduardo. A oposição busca preservar o mandato dele. No entendimento da direita, uma vez líder da minoria, não é possível computar faltas mesmo que o parlamentar esteja nos Estados Unidos desde março deste ano.
O PL alega que líderes podem estar em qualquer lugar do mundo e não conta falta. O partido fundamenta sua avaliação na ata de reuniões ocorridas em 2015 que impediram creditar ausência a líderes que estivessem em outras cidades, estados e países.
Líder do PT contesta argumento da oposição. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que Eduardo virou um "deputado fantasma" que abandonou o mandato sem explicar o motivo.
Ele cobrou o Conselho de Ética da Câmara de Deputados. O líder do PT lembrou que nenhum processo foi aberto e Eduardo continua com a verba de gabinete e funcionários mesmo sem aparecer para trabalhar.
É incompreensível que este caso não seja analisado na Câmara dos Deputados.
Líder do PT, Lindbergh Farias
Oposição defende manobra
A oposição criticou a iniciativa da esquerda. A deputada Carol de Toni (PL-SC) cedeu a liderança da minoria para Eduardo e declarou que a manobra é legítima porque o colega sofria perseguição.
De acordo com De Toni, não há razão para negar a nomeação de Eduardo. Ela sustentou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não tem autoridade para questionar as decisões das bancadas.
É um ato para proteger Eduardo Bolsonaro e é o mínimo que podemos fazer,
Deputada Carol de Toni
