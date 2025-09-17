'PEC não é recado ao STF, é recado de impunidade para o país', diz senador

Para Vieira, não há argumento válido a favor da PEC. O senador considera "papo furado" a tese de que a medida seria um recado para o Supremo Tribunal Federal. Ele afirma que o verdadeiro efeito é passar a mensagem de impunidade e autodefesa para o país.

Essa PEC não tem defesa viável. Eu acompanhei alguns colegas, deputados, até com surpresa, alguns bons deputados, justificando com essa tese do 'recado para o Supremo'. Esse recado não é para o Supremo, esse recado é para o Brasil, é um recado de impunidade. E o que eles têm, na verdade, é um medo absurdo total de serem processados, e estão sendo processados vários, por desvios de vela com emendas, desde o orçamento secreto. Então, esse é o problema. A verdade é essa. Papo furado de recado para Supremo, prerrogativas, não, não é nada disso. E o que se tenta fazer agora é dizer, 'não, enquanto eu tiver voto, eu não sou processado'. Não dá pra aceitar isso. Alessandro Vieira

