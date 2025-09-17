PF: Delegado era sócio oculto de empresa de mineração e faturaria R$ 30 mi

Teixeira era o verdadeiro controlador da Gmais, segundo a investigação. A decisão da Justiça Federal aponta que ele era peça central da organização criminosa, tendo se valido de seu cargo para obter vantagens para o grupo. Ele também seria o verdadeiro controlador da Brava, empresa que tinha a Gmais como sócia e que atuou na venda de direitos de exploração mineral.

Além de ser delegado da PF, Teixeira ocupou cargos em administrações estadual e municipal. Ele foi secretário-adjunto de Segurança da Prefeitura de Belo Horizonte (2019-2022), secretário-adjunto da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (2015-2016) e presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (2016-2018).

No mesmo sentido, apontam os elementos de provas reunidos para o fato de que a constituição da sociedade Brava - tendo a Gmais 13,33% das cotas - e a cessão a título gratuito de parte dos dois direitos minerários ocorreram a partir da influência e atuação de Rodrigo Teixeira em prol do grupo, em razão do cargo público de delegado da Polícia Federal, assim como das demais funções públicas que ocupou, a saber, superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e diretor de Polícia Administrativa.

Trecho da decisão que determinou a prisão de Rodrigo Teixeira

Delegado foi ouvido pela PF

A Diretoria de Inteligência da PF ouviu Teixeira ainda em 2023 sobre as suspeitas de que ele estaria atuando no setor de exploração de minério. Na ocasião, ele negou ter qualquer relação ou proximidade com mineradoras de Minas Gerais e relatou não ter participado de nenhuma reunião com os sócios da Gmais. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.