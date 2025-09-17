Gleisi diz que Eduardo como líder da minoria é a 'desmoralização da Câmara'

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), classificou como uma "desmoralização" para a Câmara dos Deputados a escolha da oposição de tornar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) líder da minoria na Casa.

O que aconteceu

Gleisi chamou a manobra da oposição de "vergonhosa". "É uma desmoralização para a Câmara e uma ofensa ao país", disse a ministra nas redes sociais. A decisão final deve ficar a cargo do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A iniciativa de transformar Eduardo em líder da minoria é para tentar impedir a perda de seu mandato por faltas. O grupo político entende, baseado em uma interpretação aberta em 2015, que líderes de bancadas podem marcar presença de qualquer lugar.