Governo de MG exonera servidores envolvidos em esquema de mineração ilegal

Operação da Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas —duas estão foragidas. Os agentes também cumpriram 79 mandados de busca e apreensão. Segundo a Folha, o ex-diretor da PF Rodrigo de Melo Teixeira, que atuou na cúpula da corporação no governo Lula, é um dos presos.

Justiça Federal afirmou que a investigação demonstrou indícios de "corrupção sistêmica" no governo de MG. Também viu envolvimento de dois diretores da ANM (Agência Nacional de Mineração). "Verificam-se realizadas diligências específicas aptas o bastante a demonstrar a existência de fortes indícios da prática dos crimes investigados, os quais notadamente apontam para a atuação dos investigados junto a órgãos públicos, ANM, Semad, Iphan, Feam, IEF, Copam", diz a decisão que autorizou a operação.

Houve "provável pagamento de vantagens indevidas para obtenção de contrapartidas irregulares", segundo o documento. "Consubstanciadas em prioridade e principalmente na obtenção ilícita de concessão/autorização ambiental para levar a efeito projetos minerários irregulares."

Romeu Zema (Novo) é o governador de Minas Gerais desde 2018. Episódios envolvendo o grupo criminoso e órgãos ambientais do Estado teriam ocorrido desde 2020, segundo a PF. Além disso, diretores da ANM alvos da investigação são suspeitos de atuar para o grupo criminoso desde, pelo menos, 2019, período que abarca o governo Bolsonaro (2018-2022).

Governo de Minas Gerais informou que está "tomando todas as medidas administrativas cabíveis", o que inclui as exonerações. "Por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o Governo de Minas segue colaborando com a PF e as demais autoridades competentes, visando a apuração idônea dos fatos e a punição exemplar aos responsáveis."

Empresário é apontado como líder

Alan Cavalcante dos Santos é apontado pela PF como líder do grupo criminoso. Ele é dono da mineradora Gute Sitch. Seus sócios, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, ex-deputado estadual por Minas Gerais, também são alvos de prisão preventiva.