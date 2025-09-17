Jair Bolsonaro está com câncer de pele, diz médico do ex-presidente

Birolini é médico-chefe da equipe cirúrgica do DF Star. De acordo com ele, Bolsonaro pode receber os cuidados necessários em casa.

Fora de perigo

Células cancerígenas foram extraídas na biópsia. Além das duas com células cancerígenas, a equipe médica identificou outras feridas na pele do ex-presidente.

Não há chance de as lesões extraídas voltarem, segundo Birolini. O médico afirmou que problemas haviam sido identificados em abril, mas biópsia só aconteceu em setembro porque "outras coisas aconteceram no caminho".

Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. O boletim médico de sua equipe informa que o quadro de Bolsonaro exige "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

Bolsonaro foi internado ontem "devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope", segundo o boletim médico. Ele deu entrada no hospital ontem e recebeu alta no começo da tarde de hoje.