Justiça vê corrupção na área ambiental de governos Bolsonaro, Lula e Zema

A Justiça Federal afirma que a investigação demonstrou indícios "corrupção sistêmica" no governo de MG. Também viu envolvimento de dois diretores da ANM. "Verificam-se realizadas diligências específicas aptas o bastante a demonstrar a existência de fortes indícios da prática dos crimes investigados, os quais notadamente apontam para a atuação dos investigados junto a órgãos públicos, ANM, Semad, Iphan, Feam, IEF, Copam, com provável pagamento de vantagens indevidas para obtenção de contrapartidas irregulares, consubstanciadas em prioridade e principalmente na obtenção ilícita de concessão/autorização ambiental para levar a efeito projetos minerários irregulares.", diz a decisão que autorizou a operação.

Zema (Novo) é o governador de Minas Gerais desde 2018. Episódios envolvendo o grupo criminoso e órgãos ambientais do Estado teriam ocorrido desde 2020, segundo a PF. Além disso, diretores da ANM alvos da investigação são suspeitos de atuar para o grupo criminoso desde, pelo menos, 2019, período que abarca o governo Bolsonaro (2018-2022).

Justiça mandou afastar investigados das funções públicas. Também foi pedida a prisão dos seguintes servidores públicos federais e estaduais suspeitos de receberem propina e que poderiam prejudicar as investigações caso fossem mantidos em liberdade.

Rodrigo Gonçalves Franco, nomeado presidente da Feam em novembro de 2023 e que teria recebido propinas até em 2025 para favorecer um grupo criminoso em uma disputa conta a mineradora Vale; Leandro Cesar Ferreira de Carvalho, ex-gerente da ANM em Minas que já havia sido afastado por investigação da PF em março deste ano e que teria seguido atuando para o grupo criminoso. Ele é suspeito de vazaro informações sigilosas, direcionar pareceres e inclusive submeter minutas de documentos do órgão para avaliação do grupo criminoso, segundo a PF; Guilherme Santana Lopes Gomes, diretor da ANM suspeito de atuar para favorecer o grupo criminoso desde 2019 de forma ininterrupta e que teria atuado para favorecer o grupo ao longo de 2024, já no governo Lula. Ele já havia sido indiciado por prevaricação em outra investigação da PF envolvendo o grupo criminoso; Caio Mario Trivelatto Seabra Filho, outro diretor da ANM que, segundo a PF, teria recebido R$ 3 milhões de propina e atuado para alterar uma resolução do órgão editada em 2021 com objetivo de beneficiar o grupo criminoso e também de atuar em uma reunião colegiada do órgão em 2024 para favorecer o mesmo grupo, além de aparecer em diálogos de Whatsapp vazando informações a integrantes do grupo; Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor da Feam que, segundo a Justiça Federal, teve demonstrado "inequivocadamente" que ele recebia e segue recebendo propina para atuar em favor dos interesses do grupo criminoso.

Grupo não comenta. O UOL entrou em contato com a companhia Gute Sicht e a organização do Grupo Minerar e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação. Além dos servidores mencionados acima, há funcionários de outros órgãos públicos investigados e que não foram alvos de mandados de prisão.

Governo de MG também foi procurado. Ainda não comentou. A ANM informou por meio de nota que ainda não foi comunicada oficialmente sobre medidas envolvendo servidores. "A ANM reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e a colaboração com as autoridades, sempre que formalmente demandada, observando o devido processo legal e a continuidade dos serviços regulatórios."