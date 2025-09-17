Lula sanciona PL da Adultização, afaga Congresso e manda recado a Trump

O projeto teve apoio desde o governo até a oposição. A pauta é vista como positiva para o governo, dado o interesse da oposição e à tração adquirida após o vídeo viralizar nas redes sociais. Lula cobra uma regulamentação mais restrita desde o início do mandato.

De 2022, o texto ganhou força no mês passado. A proposta voltou à prioridade após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre "adultização" de menores de idade, que viralizou.

Em evento no Palácio do Planalto, Lula abriu o discurso distribuindo elogios ao Congresso. "Quero começar agradecendo o Parlamento brasileiro por ter dado uma demonstração de que todas as vezes em que é provocado para fazer coisa séria, o Parlamento provou que consegue fazer coisa séria", disse o presidente, na presença de deputados e senadores que participaram do projeto.

As presidências de nenhuma das Casas participou. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), era esperado, mas ficou em reunião com lideranças da oposição na residência oficial para debater o projeto de anistia aos condenados por 8 de Janeiro, sobre o qual o governo é contra.

Lula disse ainda que esperava que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estivesse assistindo ao evento. "Porque aqui nós estamos dando a demonstração que não há veto a nenhuma empresa, seja da origem do país que ela for, que queira vir trabalhar no Brasil e produzir atendendo a legislação brasileira", disse. Trump fez diversas ameaças de novas sanções caso o Brasil seguisse com projetos regulatórios de big techs.

Envio de projetos ao Congresso

O governo aproveitou o evento para enviar medidas provisórias próprias sobre o tema. A principal delas é o chamado "PL Concorrencial", do Ministério da Fazenda, que foca na concorrência entre as big techs.