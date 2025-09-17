Lula sanciona 'PL da Adultização' e envia MP sobre big techs ao Congresso

O texto será sancionado em um evento mais restrito no Palácio do Planalto, marcado para as 17h. A pauta é vista como positiva para o governo, dado o interesse da oposição e à tração adquirida após o vídeo viralizar nas redes sociais. Lula cobra uma regulamentação mais restrita desde o início do mandato.

Envio de projetos ao Congresso

O governo também deverá aproveitar o dia para enviar medidas provisórias próprias sobre o tema. A principal delas é o chamado "PL Concorrencial", do Ministério da Fazenda, que foca na concorrência entre as big techs.

A proposta visa a estabelecer regras antitrustes para as big techs. Bolado pela Secretaria de Reformas Econômicas, o projeto quer "garantir competitividade" num setor repleto de gigantes internacionais, que, até então, não têm regulação.

O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Além disso, segundo interlocutores do governo, o texto "alinha o Brasil às regras da OCDE" (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Também deverá ser enviada a criação da Política Nacional de Data Centers. Apelidado de ReData, o programa zera impostos federais (PIS, Cofins, IPI e tarifa de importação) para equipamentos de tecnologia utilizados datacenters. Com proposta inicial de cinco anos, o objetivo é atrair mais empresas da área.