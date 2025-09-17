Transporte e escolta de Bolsonaro não serão feitos pelo GSI, manda Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o deslocamento e a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tenha a participação de agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

O que aconteceu

Transporte, deslocamento e escolta de Bolsonaro deverá ser "organizado, coordenado e realizado" pela Polícia Federal ou Penal, sem agentes do GSI. "Que permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado", disse o ministro, em decisão.

Moraes afirmou que a segurança de Bolsonaro "exige maior padronização". "Para se evitar os problemas ocorridos no último domingo, onde o desembarque e embarque foram realizados em local errado, ao ar livre e mediante diversas pessoas. O custodiado permaneceu por longo tempo 'assistindo' uma improvisada entrevista coletiva de seu médico."