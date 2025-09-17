Transporte e escolta de Bolsonaro não serão feitos pelo GSI, manda Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o deslocamento e a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tenha a participação de agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).
O que aconteceu
Transporte, deslocamento e escolta de Bolsonaro deverá ser "organizado, coordenado e realizado" pela Polícia Federal ou Penal, sem agentes do GSI. "Que permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado", disse o ministro, em decisão.
Moraes afirmou que a segurança de Bolsonaro "exige maior padronização". "Para se evitar os problemas ocorridos no último domingo, onde o desembarque e embarque foram realizados em local errado, ao ar livre e mediante diversas pessoas. O custodiado permaneceu por longo tempo 'assistindo' uma improvisada entrevista coletiva de seu médico."
Ministro pediu explicações à Polícia Penal do Distrito Federal sobre a escolta realizada para Bolsonaro ir até o hospital fazer exames. Moraes questionou por que o ex-presidente não foi levado imediatamente para casa após receber alta.
Bolsonaro assistiu seu médico conversar com jornalistas. Ele ficou parado, de braços cruzados e em silêncio. Bolsonaro tinha um curativo na região do pescoço e estava acompanhado de um dos filhos, o vereador Jair Renan (PL-SC).
Polícia Penal explicou, em relatório, que a equipe "se se deparou com um número muito grande" próximo à viatura em que Bolsonaro iria embarcar. "Após o término da entrevista do médico, [Bolsonaro] embarcou no veículo e seguiu destino à sua residência."
