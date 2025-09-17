Motta deve indicar Paulinho da Força para texto alternativo da anistia

Pressão por anistia cresceu após STF condenar Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Após meses de impasse, a oposição subiu o tom para que Motta incluísse o tema na ordem do dia. O julgamento terminou na semana passada.

Trabalhos na Câmara caminham a passos lentos pela pressão da anistia. Desde que foi eleito, em fevereiro, Motta é pressionado pela oposição para pautar a proposta. Ao longo dos meses, a Casa enfrentou dificuldades para avançar com projetos que são importantes para o país, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, que até agora só foi aprovada na comissão especial e aguarda o "clima" melhorar para ir ao plenário.

Um dos poucos projetos que conseguiram "furar" essa barreira foi a PEC da Blindagem. A Câmara ontem deixou a isenção do IR de lado e aprovou a proposta que dificulta a investigação de parlamentares suspeitos de crimes. Ainda ontem, já se dizia que o plano era votar a urgência da anistia hoje.

Lideranças afirmam que Motta precisa enfrentar o tema. Os líderes do Centrão têm demonstrado incômodo com a monopolização do assunto nas discussões da Casa e o ritmo lento dos trabalhos. Aliados do presidente da Câmara dizem que ele deve enfrentar o tema para que os deputados consigam se debruçar sobre projetos que importam para o Brasil antes do período eleitoral.

Governo tinha esperança de derrotar anistia. A base governista tentou articular com o centrão a derrota do requerimento. Em um gesto aos partidos de centro, que apoiaram a anistia, alguns deputados do PT votaram a favor da PEC da Blindagem, garantindo a aprovação da proposta.

Oposição quer anistia ampla e irrestrita, que inclua Bolsonaro. Mas Motta já disse a aliados que isso é inconstitucional. Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) também já alertaram, durante o julgamento de Bolsonaro, que não cabe anistia por crimes contra a democracia, já que eles ferem cláusulas pétreas da Constituição. O presidente da Câmara tenta costurar acordo para votar um projeto com redução de penas, com o ex-presidente.