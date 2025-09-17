Zanini: 'PEC da blindagem é sincericídio de deputados que buscam proteção'

Nós estamos voltando 25 anos no tempo, nós estamos voltando a uma situação anterior a 2001, nós estamos voltando ao século 20, em que a gente cansava de ver notícias de deputados investigados, deputados que eram alvos de denúncias, deputados com indícios fortíssimos de corrupção, mas que não eram investigados, que não eram processados, justamente porque havia essa blindagem. Fábio Zanini

Zanini rebate os deputados - de todos os lados - que justificam a blindagem como proteção contra investigações.

Para você não ter a Polícia Federal na sua casa, basta não fazer nada de errado. É uma inversão de valores tão absurda, tão evidente. Então, para não ter a Polícia Federal, tem que ter uma blindagem. Não, meu amigo, para não ter a Polícia Federal, não faça nada de errado e você não terá a Polícia Federal na sua casa. Fabio Zanini

