Amanda Klein: 'Cúpula da Câmara aprova blindagem, mas quer conter anistia'

Dificilmente, só em casos muito escancarados, colegas permitirão o avanço de processos contra os pares. De quebra, incluíram os presidentes de partidos no bolo da impunidade. No Congresso, há um sentimento predominante de que deputados e senadores vivem acossados com medo de retaliação do Supremo Tribunal Federal. Amanda Klein

Ela aponta que a negociação para aprovar a PEC envolvia um acordo para frear a urgência da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a posição do PT complicou o arranjo político.

Inicialmente, o acordão era o preço a se pagar para derrubar a urgência de outra anistia, a que favorece o ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. A ideia, costurada por Hugo Motta com alguns líderes próximos do centrão, e com o aval também de Davi Alcolumbre , no Senado, e de parte do STF, era derrubar a urgência da anistia e, posteriormente, aprovar um texto de redução de penas, que, aí sim, beneficiaria Jair Bolsonaro, mas não perdoaria a condenação. Amanda Klein

Só que o PT, que em tese faria parte desse arranjo inicial, ficou de fora e votou majoritariamente contra a PEC da blindagem. Apenas 12 petistas foram favoráveis. Portanto, há dúvidas se esse arranjo hoje vai parar de pé. Líderes do Centrão alertavam no fim da noite que alguns deputados podem querer retaliar hoje e votar a favor da anistia. Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.