PEC da Blindagem é mais perigosa do que anistia, diz Letícia Casado

Eduardo é um dos beneficiados por esse projeto que foi aprovado ontem. Salvam o mandato, a voz e o salário dele lá nos EUA e só estamos discutindo coisas que sempre são de acordo com os interesses dos parlamentares, nunca em relação ao interesse da população.

Eu ousaria dizer que a PEC da Blindagem é muito maior e muito mais perigosa do que o projeto de anistia, porque é algo favorecendo 513 [deputados federais] e mais 81 [senadores]. Está uma situação bem difícil. É um momento bem delicado que estamos vendo aqui no Congresso Nacional. Letícia Casado, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: