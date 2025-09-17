Votos do PT por blindagem constrangem governo, mas partido descarta punição

O endosso gera constrangimento para o governo, dizem auxiliares. Hoje, na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Lula era contra. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), deixou isso bem claro pouco antes da votação. "A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o [da isenção do] Imposto de Renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC", afirmou o petista.

Até o presidente do PT, Edinho Silva, foi à Câmara ontem para tentar demover deputados que se mostravam favoráveis. Outros membros do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também já haviam criticado a iniciativa.

Não deverá haver punição. Petistas dizem que o foco, agora, será impedir o avanço da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e a trabalhar pela aprovação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganhe até R$ 5.000 e da MP (medida provisória) que isenta a conta de luz para 60 milhões de pessoas e caduca hoje.

Petistas mais pragmáticos dizem que "é do jogo" e que "outros partidos foram piores". Eles apontam que o PT tem a segunda maior bancada da Câmara e que 50 deputados votaram contra, ao passo que o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 83 votos a favor e nenhum contra.