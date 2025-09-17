Presidente do PT-SP fala em 'gesto amargo' após 'sim' para PEC da Blindagem

Celeguim citou votos do centrão para aprovar pautas governistas e que o "parlamento é um espaço de negociação permanente". OUOL apurou que houve críticas internas sobre o posicionamento do grupo a favor da PEC, principalmente após a repercussão negativa nas redes sociais. "Tem muita coisa importante na pauta da Câmara essa semana: a MP da conta de luz (beneficia 60 milhões de pessoas), a redução do IR e a taxação dos super-ricos e, especialmente, a anistia a Jair Bolsonaro."

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) também usou a proposta de anistia aos condenados por atos golpistas como justificativa. Segundo o vice-presidente do partido, o voto favorável é uma forma de "evitar o mal maior", que é a aprovação do projeto da anistia.

Tatto disse esperar que o "debate seja respeitoso". "Não espero concordância, não espero complacência. Espero que, da mesma forma que fizemos na bancada do PT, que o debate seja respeitoso e que se busque avançara para além da primeira página", escreveu em nota divulgada nas redes sociais.

Lula era contra a proposta, mas bancada do PT foi liberada. A colunista do UOL Daniela Lima mostrou que o presidente chegou a sugerir para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para não colocar o tema em pauta.

Nós precisamos dos votos do centrão para aprovar as nossas pautas e eles precisavam de uma sinalização do PT para meio que reduzir os danos da aprovação dessa PEC, que é a que importa para eles, mais do que a anistia.

Kiko Celeguim, deputado federal e presidente do PT-SP