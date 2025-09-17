Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

Já no segundo turno, alguns mudaram de posição. Airton Faleiro (PT-PA) e Leonardo Monteiro (PT-MG) foram contrários à proposta na segunda votação do tema na Câmara, que ocorreu logo após a primeira.

Proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios. O texto agora segue para o Senado. Se aprovado pelos senadores, vai à promulgação —PECs não requerem sanção presidencial.

O endosso gera constrangimento para o governo, dizem auxiliares. Hoje, na repercussão da imprensa, o partido aparece junto aos demais que aprovaram a PEC, mesmo que tenha sido uma minoria.

Lula era contra. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta por não concordar com ele.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), deixou isso bem claro pouco antes da votação. "A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o [da isenção do] Imposto de Renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC", afirmou o petista.

Até o presidente do PT, Edinho Silva, foi à Câmara ontem para tentar demover deputados que se mostravam favoráveis. Outros membros do governo, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também já haviam criticado a iniciativa.