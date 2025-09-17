Carla Araújo: PEC da Blindagem tem resistência na CCJ e Senado joga parado

Quem está fazendo esse papel de resistência é o senador Otto Alencar, presidente da CCJ. A colunista Daniela Lima trouxe hoje cedo os depoimentos dele dizendo que não passará essa matéria na comissão. Ele estava dando entrevistas aqui no tapete azul justamente nesse sentido.

Enquanto isso, o presidente do Senado Davi Alcolumbre adota uma posição estratégica de não se meter nesses assuntos polêmicos do momento. Alcolumbre se posicionará e se colocará em relação a PEC da Blindagem e à anistia, caso a urgência seja aprovada e esse projeto chegue ao Senado.

Digamos assim: o Senado está jogando um pouco parado, mas o zagueiro desse momento está sendo o senador Otto Alencar, que está dizendo sobre a repercussão do projeto na sociedade e que será difícil de avançar. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo aponta ainda que, na Câmara, muitos parlamentares não escondem que defendem a PEC para benefício próprio, sem preocupação com os eleitores.

É curioso ver na Câmara as manifestações das defesas desse projeto. Os parlamentares que defendem essa PEC da Blindagem não têm vergonha de dizer que estão fazendo realmente por eles mesmos. Esse é o tipo de matéria sobre a qual eles não estão nem aí para o eleitor porque não estão pensando em quem votou neles. Estão pensando neles mesmos e isso está muito claro.