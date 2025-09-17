Senadores sinalizam resistência e pedem PEC da Blindagem na CCJ

Líderes de partidos no Senado sinalizaram que vão dificultar a aprovação PEC da Blindagem. Eles defenderam que o projeto seja remetido à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), o que atrasa a tramitação.
O que aconteceu
Líder do PSD, Omar Aziz (AM) foi o primeiro discursar a favor desta alternativa. A fala foi seguida por outros parlamentares, incluindo Magno Malta, que falou em nome do PL, partido que votou majoritariamente a favor da proposta.
O presidente da CCJ se tornou uma das principais forças contra a PEC da Blindagem no Senado. Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que vai trabalhar contra o projeto. "Nunca imaginei que os deputados tivessem essa sem-cerimônia."
O presidente do Senado faz uma oposição estratégia à PEC da Blindagem. Davi Alcolumbre (União-AP) atua sem se envolver em temas polêmicos, comportamento que colabora para congelar as discussões, avaliou a colunista do UOL Carla Araújo.
Senador do PL foi voz divergente. Jorge Seif (PL-SC), que foi ministro de Jair Bolsonaro, criticou o voto secreto para autorizar investigações. Mas o parlamentar disse que a PEC da Blindagem tem pontos positivos.
A Câmara dos Deputados se esforçou para aprovar a proposta. A votação remota foi autorizada e passou da meia-noite e contou com esforço de líderes do centrão e do PL para reunir o apoio necessário.
