Senadores sinalizam resistência e pedem PEC da Blindagem na CCJ

Líderes de partidos no Senado sinalizaram que vão dificultar a aprovação PEC da Blindagem. Eles defenderam que o projeto seja remetido à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), o que atrasa a tramitação.

O que aconteceu

Líder do PSD, Omar Aziz (AM) foi o primeiro discursar a favor desta alternativa. A fala foi seguida por outros parlamentares, incluindo Magno Malta, que falou em nome do PL, partido que votou majoritariamente a favor da proposta.

O presidente da CCJ se tornou uma das principais forças contra a PEC da Blindagem no Senado. Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que vai trabalhar contra o projeto. "Nunca imaginei que os deputados tivessem essa sem-cerimônia."