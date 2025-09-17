Boulos: Seria forçado culpar governo Lula pela PEC da Blindagem

Eles se dizem perseguidos pelo Supremo e foram por aí. Agora a base de esquerda, que sustentou a eleição do presidente Lula, votou por ampla maioria contra a PEC da Blindagem. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Boulos também destacou que a composição do governo Lula inclui partidos do centrão e busca garantir governabilidade.

O governo é um governo de coalizão. O presidente Lula é de um partido de esquerda, mas o governo tem ministérios do centrão: União Brasil e PP, que estão saindo agora, Republicanos, MDB, PSD. O governo como um todo, inclusive para garantir a governabilidade, teve que fazer uma coalizão. Guilherme Boulos, deputado federal (PSOL-SP)

Para o deputado, o posicionamento da esquerda foi claro e majoritariamente contrário à PEC, reforçando que atribuir a autoria ao governo não reflete a realidade da articulação.

É importante separar o joio do trigo. Alguns parlamentares votaram a favor, mas a esquerda em peso votou contra a PEC da Blindagem, enquanto a direita em peso votou a favor. É importante todo mundo saber qual foi a posição de cada um nesse absurdo. Guilherme Boulos

