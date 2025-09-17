Daniela Lima: Anistia de Valdemar e Bolsonaro não mira presos do 8/1

Pegou pena grave o cidadão que depredou, jogou o relógio no chão, quebrou as câmeras, outro que tacou fogo dentro da Câmara dos Deputados, quem jogou rojão em cima da polícia legislativa, quem foi preso dentro do Palácio do Planalto cometendo o crime de depredação no momento em que foi preso, em que havia prova de que essa pessoa se envolveu diretamente danificando patrimônio público, mas a grande maioria não pegou pena superior a dois anos e cinco meses de cadeia. Porque se pinça a história da Débora do Batom. Ela foi presa, e não é só por vandalizar, porque ali tinha um interesse em pegar o símbolo da Justiça da Praça dos Três Poderes, que é tombada, e vandalizá-lo. Então, assim, pinça-se esse caso como se todo mundo tivesse nessa mesma posição. Daniela Lima

Daniela Lima detalha que só uma pequena parte dos réus segue presa por envolvimento direto em depredação e violência, e que a maioria já cumpriu medidas alternativas ou teve progressão de pena.

Sabe quantas pessoas ainda estão cumprindo pena em presídio, pena com restrição de liberdade? 10% dos presos. Por quê? Porque as penas já progrediram de regime, inclusive. Então, discute-se algo como se fosse beneficiar muita gente. Não vai, é 10%. 10%. Por quê? Porque foi uma fatia muito minoritária que acabou pegando penas graves. Daniela Lima

