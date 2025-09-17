'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

O comportamento dele (Trump) é muito ruim para a democracia. O presidente Trump tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro

Lula (PT), presidente

Na entrevista, Lula afirmou que Trump "nunca quis conversar". Segundo o presidente, o norte-americano não lhe avisou "de forma civilizada" sobre a implementação de tarifas sobre produtos brasileiros, em julho. Lula classificou o tarifaço como uma medida "eminentemente política".

Americanos pagarão por erros que Trump está cometendo na relação com o Brasil

Presidente Lula (PT)

"Se eu fosse deputado, votaria contra", diz Lula sobre anistia. "Se eu fosse presidente do meu partido, orientaria para votar contra", afirmou o presidente. Em discussão no Congresso, a proposta prevê o perdão a Bolsonaro e demais envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

Presidente diz que Brasil compra petróleo russo porque "precisa". Lula negou que haja uma incoerência entre a transação comercial e a condenação de ataques à democracia. "O Brasil foi o primeiro país a condenar a ocupação da Ucrânia pela Rússia. O Brasil não financia a Rússia", frisou ele, que defendeu uma atuação maior da ONU em relação ao conflito do país com a Ucrânia.

Lula sancionou hoje o PL da adultização. O texto foi aprovado pelo Congresso no fim de agosto. Ele cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet e obriga empresas a apagar conteúdos que violem direitos das crianças e adolescentes.