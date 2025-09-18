311 votos pela urgência da anistia: veja lista de deputados que aprovaram

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 311 votos a favor e 163 contra, a urgência de um projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos realizados desde outubro de 2022.
O que aconteceu
A proposta é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). O texto prevê perdão a todos os que participaram de manifestações de cunho político e eleitoral entre 30 de outubro de 2022 e a data em que a lei entrar em vigor.
O benefício também se estende a apoiadores. Estão incluídos aqueles que contribuíram com doações, recursos financeiros, apoio logístico, serviços ou até mesmo publicações em redes sociais e plataformas digitais.
A pressão pela anistia cresceu após o STF condenar Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Após meses de impasse, a oposição pressionou para que o tema fosse colocado em votação. O julgamento terminou na semana passada.
Partidos como PT, PCdoB, PV, PSOL, MDB e PDT se posicionaram contra a urgência. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), classificou como "lamentável" que a discussão sobre anistia à tentativa de golpe tenha se transformado em um "debate político-eleitoral".
Quem são os 311 deputados que votaram a favor da urgência do projeto de anistia
- AJ Albuquerque (PP-CE) - votou Sim
- Adail Filho (Republicanos-AM) - votou Sim
- Adilson Barroso (PL-SP) - votou Sim
- Adolfo Viana (PSDB-BA) - votou Sim
- Adriana Ventura (Novo-SP) - votou Sim
- Adriano do Baldy (PP-GO) - votou Sim
- Afonso Hamm (PP-RS) - votou Sim
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - votou Sim
- Alberto Fraga (PL-DF) - votou Sim
- Albuquerque (Republicanos-RR) - votou Sim
- Alceu Moreira (MDB-RS) - votou Sim
- Alex Manente (Cidadania-SP) - votou Sim
- Alex Santana (Republicanos-BA) - votou Sim
- Alexandre Guimarãe (MDB-TO) - votou Sim
- Alfredo Gaspar (União-AL) - votou Sim
- Aline Gurgel (Republicanos-AP) - votou Sim
- Allan Garcês (PP-MA) - votou Sim
- Altineu Côrtes (PL-RJ) - votou Sim
- Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - votou Sim
- Amaro Neto (Republicanos-ES) - votou Sim
- Ana Paula Leão (PP-MG) - votou Sim
- André Abdon (PP-AP) - votou Sim
- André Fernandes (PL-CE) - votou Sim
- André Ferreira (PL-PE) - votou Sim
- Antonio Andrade (Republicanos-TO) - votou Sim
- Any Ortiz (Cidadania-RS) - votou Sim
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - votou Sim
- Arthur Lira (PP-AL) - votou Sim
- Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim
- Átila Lira (PP-PI) - votou Sim
- Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - votou Sim
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) - votou Sim
- Bebeto (PP-RJ) - votou Sim
- Benes Leocádio (União-RN) - votou Sim
- Beto Pereira (PSDB-MS) - votou Sim
- Beto Richa (PSDB-PR) - votou Sim
- Bia Kicis (PL-DF) - votou Sim
- Bibo Nunes (PL-RS) - votou Sim
- Bruno Farias (Avante-MG) - votou Sim
- Caio Vianna (PSD-RJ) - votou Sim
- Cap. Alberto Neto (PL-AM) - votou Sim
- Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim
- Capitão Augusto (PL-SP) - votou Sim
- Carla Dickson (União-RN) - votou Sim
- Carlos Gaguim (União-TO) - votou Sim
- Carlos Jordy (PL-RJ) - votou Sim
- Carlos Sampaio (PSD-SP) - votou Sim
- Caroline de Toni (PL-SC) - votou Sim
- Cb Gilberto Silva (PL-PB) - votou Sim
- Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - votou Sim
- Célio Silveira (MDB-GO) - votou Sim
- Celso Russomanno (Republicanos-SP) - votou Sim
- Cezinha Madureira (PSD-SP) - votou Sim
- Chris Tonietto (PL-RJ) - votou Sim
- Clarissa Tércio (PP-PE) - votou Sim
- Claudio Cajado (PP-BA) - votou Sim
- Cobalchini (MDB-SC) - votou Sim
- Coronel Assis (União-MT) - votou Sim
- Coronel Fernanda (PL-MT) - votou Sim
- Coronel Meira (PL-PE) - votou Sim
- Coronel Ulysses (União-AC) - votou Sim
- Covatti Filho (PP-RS) - votou Sim
- Cristiane Lopes (União-RO) - votou Sim
- Da Vitoria (PP-ES) - votou Sim
- Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - votou Sim
- Dal Barreto (União-BA) - votou Sim
- Dani Cunha (União-RJ) - votou Sim
- Daniel Agrobom (PL-GO) - votou Sim
- Daniel Freitas (PL-SC) - votou Sim
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - votou Sim
- Daniela Reinehr (PL-SC) - votou Sim
- Danilo Forte (União-CE) - votou Sim
- Danrlei (PSD-RS) - votou Sim
- David Soares (União-SP) - votou Sim
- Dayany Bittencourt (União-CE) - votou Sim
- Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) - votou Sim
- Del. Bruno Lima (PP-SP) - votou Sim
- Del. Éder Mauro (PL-PA) - votou Sim
- Del. Fabio Costa (PP-AL) - votou Sim
- Del. Matheus L. (União-PR) - votou Sim
- Delegada Ione (Avante-MG) - votou Sim
- Delegada Katarina (PSD-SE) - votou Sim
- Delegado Bilynskyj (PL-SP) - votou Sim
- Delegado Caveira (PL-PA) - votou Sim
- Delegado Marcelo (União-MG) - votou Sim
- Delegado Palumbo (MDB-SP) - votou Sim
- Delegado Ramagem (PL-RJ) - votou Sim
- Delegado da Cunha (PP-SP) - votou Sim
- Detinha (PL-MA) - votou Sim
- Diego Andrade (PSD-MG) - votou Sim
- Diego Garcia (Republicanos-PR) - votou Sim
- Dilceu Sperafico (PP-PR) - votou Sim
- Dimas Fabiano (PP-MG) - votou Sim
- Domingos Sávio (PL-MG) - votou Sim
- Douglas Viegas (União-SP) - votou Sim
- Doutor Luizinho (PP-RJ) - votou Sim
- Dr Fernando Máximo (União-RO) - votou Sim
- Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - votou Sim
- Dr. Frederico (PRD-MG) - votou Sim
- Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) - votou Sim
- Dr. Jaziel (PL-CE) - votou Sim
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - votou Sim
- Dr.Zacharias Calil (União-GO) - votou Sim
- Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - votou Sim
- Eduardo Velloso (União-AC) - votou Sim
- Eduardo da Fonte (PP-PE) - votou Sim
- Eli Borges (PL-TO) - votou Sim
- Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim
- Ely Santos (Republicanos-SP) - votou Sim
- Emidinho Madeira (PL-MG) - votou Sim
- Eros Biondini (PL-MG) - votou Sim
- Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) - votou Sim
- Evair de Melo (PP-ES) - votou Sim
- Fabio Garcia (União-MT) - votou Sim
- Fabio Reis (PSD-SE) - votou Sim
- Fabio Schiochet (União-SC) - votou Sim
- Fausto Santos Jr. (União-AM) - votou Sim
- Felipe Becari (União-SP) - votou Sim
- Felipe Francischin (União-PR) - votou Sim
- Fernando Rodolfo (PL-PE) - votou Sim
- Filipe Barros (PL-PR) - votou Sim
- Filipe Martins (PL-TO) - votou Sim
- Franciane Bayer (Republicanos-RS) - votou Sim
- Fred Costa (PRD-MG) - votou Sim
- Fred Linhares (Republicanos-DF) - votou Sim
- Gabriel Mota (Republicanos-RR) - votou Sim
- General Girão (PL-RN) - votou Sim
- General Pazuello (PL-RJ) - votou Sim
- Geovania de Sá (PSDB-SC) - votou Sim
- Geraldo Mendes (União-PR) - votou Sim
- Giacobo (PL-PR) - votou Sim
- Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - votou Sim
- GilbertoNascimento (PSD-SP) - votou Sim
- Gilson Daniel (Podemos-ES) - votou Sim
- Gilson Marques (Novo-SC) - votou Sim
- Gilvan da Federal (PL-ES) - votou Sim
- Giovani Cherini (PL-RS) - votou Sim
- Greyce Elias (Avante-MG) - votou Sim
- Gustavo Gayer (PL-GO) - votou Sim
- Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) - votou Sim
- Gutemberg Reis (MDB-RJ) - votou Sim
- Helio Lopes (PL-RJ) - votou Sim
- Hercílio Diniz (MDB-MG) - votou Sim
- Hugo Leal (PSD-RJ) - votou Sim
- Icaro de Valmir (PL-SE) - votou Sim
- Igor Timo (PSD-MG) - votou Sim
- Ismael (PSD-SC) - votou Sim
- Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - votou Sim
- Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - votou Sim
- Jefferson Campos (PL-SP) - votou Sim
- João Cury (MDB-SP) - votou Sim
- João Maia (PP-RN) - votou Sim
- Joaquim Passarinho (PL-PA) - votou Sim
- Jorge Braz (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Jorge Goetten (Republicanos-SC) - votou Sim
- José Medeiros (PL-MT) - votou Sim
- José Rocha (União-BA) - votou Sim
- JosimarMaranhãozi (PL-MA) - votou Sim
- Josivaldo JP (PSD-MA) - votou Sim
- Juarez Costa (MDB-MT) - votou Sim
- Julia Zanatta (PL-SC) - votou Sim
- Julio Arcoverde (PP-PI) - votou Sim
- Julio Cesar Ribeir (Republicanos-DF) - votou Sim
- Julio Lopes (PP-RJ) - votou Sim
- Juninho do Pneu (União-RJ) - votou Sim
- Junio Amaral (PL-MG) - votou Sim
- Júnior Ferrari (PSD-PA) - votou Sim
- Junior Lourenço (PL-MA) - votou Sim
- Kim Kataguiri (União-SP) - votou Sim
- Lafayette Andrada (Republicanos-MG) - votou Sim
- Lêda Borges (PSDB-GO) - votou Sim
- Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim
- Lincoln Portela (PL-MG) - votou Sim
- Lucas Redecker (PSDB-RS) - votou Sim
- Luciano Alves (PSD-PR) - votou Sim
- Lucio Mosquini (MDB-RO) - votou Sim
- Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Luis Tibé (Avante-MG) - votou Sim
- Luisa Canziani (PSD-PR) - votou Sim
- Luiz Carlos Busato (União-RS) - votou Sim
- Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - votou Sim
- Luiz Carlos Motta (PL-SP) - votou Sim
- Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - votou Sim
- Luiz Gastão (PSD-CE) - votou Sim
- Luiz Lima (Novo-RJ) - votou Sim
- Luiz Nishimori (PSD-PR) - votou Sim
- Luiz P.O Bragança (PL-SP) - votou Sim
- LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) - votou Sim
- Lula da Fonte (PP-PE) - votou Sim
- Magda Mofatto (PRD-GO) - votou Sim
- Marangoni (União-SP) - votou Sim
- Marcel van Hattem (Novo-RS) - votou Sim
- Marcelo Álvaro (PL-MG) - votou Sim
- Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Marcelo Moraes (PL-RS) - votou Sim
- Marcio Alvino (PL-SP) - votou Sim
- Márcio Biolchi (MDB-RS) - votou Sim
- Márcio Marinho (Republicanos-BA) - votou Sim
- Marcos Pereira (Republicanos-SP) - votou Sim
- Marcos Pollon (PL-MS) - votou Sim
- Marcos Soares (União-RJ) - votou Sim
- Maria Rosas (Republicanos-SP) - votou Sim
- Mario Frias (PL-SP) - votou Sim
- Marreca Filho (PRD-MA) - votou Sim
- Marussa Boldrin (MDB-GO) - votou Sim
- Marx Beltrão (PP-AL) - votou Sim
- Matheus Noronha (PL-CE) - votou Sim
- Maurício Carva lho (União-RO) - votou Sim
- Mauricio Marcon (Podemos-RS) - votou Sim
- Mauricio Neves (PP-SP) - votou Sim
- Mauricio do Vôlei (PL-MG) - votou Sim
- Mendonça Filho (União-PE) - votou Sim
- Mersinho Lucena (PP-PB) - votou Sim
- Messias Donato (Republicanos-ES) - votou Sim
- Miguel Lombardi (PL-SP) - votou Sim
- Mis. José Olimpio (PL-SP) - votou Sim
- Misael Varella (PSD-MG) - votou Sim
- Murillo Gouvea (União-RJ) - votou Sim
- Nelson Barbudo (PL-MT) - votou Sim
- Nely Aquino (Podemos-MG) - votou Sim
- Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - votou Sim
- Nicoletti (União-RR) - votou Sim
- Nikolas Ferreira (PL-MG) - votou Sim
- Olival Marques (MDB-PA) - votou Sim
- Osmar Terra (PL-RS) - votou Sim
- Ossesio Silva (Republicanos-PE) - votou Sim
- Otoni de Paula (MDB-RJ) - votou Sim
- Padovani (União-PR) - votou Sim
- Pastor Claudio Mar (União-PA) - votou Sim
- Pastor Diniz (União-RR) - votou Sim
- Pastor Eurico (PL-PE) - votou Sim
- Pastor Gil (PL-MA) - votou Sim
- Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Sim
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP) - votou Sim
- Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - votou Sim
- Paulo Azi (União-BA) - votou Sim
- Paulo Freire Costa (PL-SP) - votou Sim
- Paulo Litro (PSD-PR) - votou Sim
- Pedro A ihara (PRD-MG) - votou Sim
- Pedro Lucas F. (União-MA) - votou Sim
- Pedro Lupion (PP-PR) - votou Sim
- Pedro Westphalen (PP-RS) - votou Sim
- Pezenti (MDB-SC) - votou Sim
- Pinheirinho (PP-MG) - votou Sim
- Pr.Marco Feliciano (PL-SP) - votou Sim
- Professor Alcides (PL-GO) - votou Sim
- Rafael Fera (Podemos-RO) - votou Sim
- Rafael Prudente (MDB-DF) - votou Sim
- Rafael Simoes (União-MG) - votou Sim
- Raimundo Santos (PSD-PA) - votou Sim
- Reinhold Stephanes (PSD-PR) - votou Sim
- Ribamar Silva (PSD-SP) - votou Sim
- Ricardo Abrão (União-RJ) - votou Sim
- Ricardo Ayres (Republicanos-TO) - votou Sim
- Ricardo Barros (PP-PR) - votou Sim
- Ricardo Guidi (PL-SC) - votou Sim
- Ricardo Salles (Novo-SP) - votou Sim
- Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim
- Roberto Duarte (Republicanos-AC) - votou Sim
- Roberto Monteiro (PL-RJ) - votou Sim
- Robinson Faria (PP-RN) - votou Sim
- Rodolfo Nogueira (PL-MS) - votou Sim
- Rodrigo Estacho (PSD-PR) - votou Sim
- Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - votou Sim
- Rodrigo Valadares (União-SE) - votou Sim
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - votou Sim
- Rodrigo de Castro (União-MG) - votou Sim
- Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim
- Romero Rodrigues (Podemos-PB) - votou Sim
- Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) - votou Sim
- Rosana Valle (PL-SP) - votou Sim
- Rosangela Moro (União-SP) - votou Sim
- Rosângela Reis (PL-MG) - votou Sim
- Ruy Carneiro (Podemos-PB) - votou Sim
- Samuel Santos (Podemos-GO) - votou Sim
- Samuel Viana (Republicanos-MG) - votou Sim
- Sanderson (PL-RS) - votou Sim
- Sargento Fahur (PSD-PR) - votou Sim
- Sargento Portugal (Podemos-RJ) - votou Sim
- Saulo Pedroso (PSD-SP) - votou Sim
- Sergio Souza (MDB-PR) - votou Sim
- Sgt. Gonçalves (PL-RN) - votou Sim
- Silas Câmara (Republicanos-AM) - votou Sim
- Silvia Cristina (PP-RO) - votou Sim
- Silvye Alves (União-GO) - votou Sim
- Simone Marquetto (MDB-SP) - votou Sim
- Soraya Santos (PL-RJ) - votou Sim
- Sóstenes Cavalcant (PL-RJ) - votou Sim
- Stefano Aguiar (PSD-MG) - votou Sim
- Thiago Flores (Republicanos-RO) - votou Sim
- Thiago de Joaldo (PP-SE) - votou Sim
- Tiago Dimas (Podemos-TO) - votou Sim
- Tião Medeiros (PP-PR) - votou Sim
- Tiririca (PL-SP) - votou Sim
- ToninhoWandscheer (PP-PR) - votou Sim
- Vermelho (PP-PR) - votou Sim
- Vicentinho Júnior (PP-TO) - votou Sim
- Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) - votou Sim
- Vinicius Gurgel (PL-AP) - votou Sim
- Vitor Lippi (PSDB-SP) - votou Sim
- Waldemar Oliveira (Avante-PE) - votou Sim
- Weliton Prado (Solidariedade-MG) - votou Sim
- Wellington Roberto (PL-PB) - votou Sim
- Wilson Santiago (Republicanos-PB) - votou Sim
- Yandra Moura (União-SE) - votou Sim
- Zé Silva (Solidariedade-MG) - votou Sim
- Zé Trovão (PL-SC) - votou Sim
- Zé Vitor (PL-MG) - votou Sim
- ZéHaroldoCathedral (PSD-RR) - votou Sim
- Zezinho Barbary (PP-AC) - votou Sim
- Zucco (PL-RS) - votou Sim
Quem são os 163 deputados que votaram contra a urgência do projeto de anistia
- Afonso Motta (PDT-RS) - votou Não
- Airton Faleiro (PT-PA) - votou Não
- Alencar Santana (PT-SP) - votou Não
- Alfredinho (PT-SP) - votou Não
- Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não
- Aliel Machado (PV-PR) - votou Não
- Amanda Gentil (PP-MA) - votou Não
- Ana Paula Lima (PT-SC) - votou Não
- Ana Pimentel (PT-MG) - votou Não
- André Figueiredo (PDT-CE) - votou Não
- Andreia Siqueira (MDB-PA) - votou Não
- Antônio Doido (MDB-PA) - votou Não
- Arlindo Chinaglia (PT-SP) - votou Não
- Bacelar (PV-BA) - votou Não
- Baleia Rossi (MDB-SP) - votou Não
- Bandeira de Mello (PSB-RJ) - votou Não
- Benedita da Silva (PT-RJ) - votou Não
- Bohn Gass (PT-RS) - votou Não
- Camila Jara (PT-MS) - votou Não
- Carlos Veras (PT-PE) - votou Não
- Carlos Zarattini (PT-SP) - votou Não
- Carol Dartora (PT-PR) - votou Não
- Castro Neto (PSD-PI) - votou Não
- Célia Xakriabá (PSOL-MG) - votou Não
- Célio Studart (PSD-CE) - votou Não
- Charles Fernandes (PSD-BA) - votou Não
- Chico Alencar (PSOL-RJ) - votou Não
- Clodoaldo Magalhães (PV-PE) - votou Não
- Daiana Santos (PCdoB-RS) - votou Não
- Damião Feliciano (União-PB) - votou Não
- Dandara (PT-MG) - votou Não
- Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não
- Daniel Barbosa (PP-AL) - votou Não
- Daniela Waguinho (União-RJ) - votou Não
- Del. Adriana A. (PT-GO) - votou Não
- Denise Pessôa (PT-RS) - votou Não
- Diego Coronel (PSD-BA) - votou Não
- Dilvanda Faro (PT-PA) - votou Não
- Dimas Gadelha (PT-RJ) - votou Não
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - votou Não
- Dr. Francisco (PT-PI) - votou Não
- Duarte Jr. (PSB-MA) - votou Não
- Duda Ramos (MDB-RR) - votou Não
- Duda Salabert (PDT-MG) - votou Não
- Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - votou Não
- Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - votou Não
- Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - votou Não
- Eriberto Medeiros (PSB-PE) - votou Não
- Erika Hilton (PSOL-SP) - votou Não
- Erika Kokay (PT-DF) - votou Não
- Fábio Macedo (Podemos-MA) - votou Não
- Fábio Teruel (MDB-SP) - votou Não
- Fausto Pinato (PP-SP) - votou Não
- Felipe Carreras (PSB-PE) - votou Não
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Não
- Fernanda Pessôa (União-CE) - votou Não
- FernandaMelchionna (PSOL-RS) - votou Não
- Fernando Coelho (União-PE) - votou Não
- Fernando Mineiro (PT-RN) - votou Não
- Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - votou Não
- Flávio Nogueira (PT-PI) - votou Não
- Florentino Neto (PT-PI) - votou Não
- Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Não
- Geraldo Resende (PSDB-MS) - votou Não
- Gervásio Maia (PSB-PB) - votou Não
- Glauber Braga (PSOL-RJ) - votou Não
- Guilherme Boulos (PSOL-SP) - votou Não
- Heitor Schuch (PSB-RS) - votou Não
- Helder Salomão (PT-ES) - votou Não
- Hildo Rocha (MDB-MA) - votou Não
- Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - votou Não
- Ivan Valente (PSOL-SP) - votou Não
- Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não
- Jack Rocha (PT-ES) - votou Não
- Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - votou Não
- Jilmar Tatto (PT-SP) - votou Não
- João Daniel (PT-SE) - votou Não
- Jorge Solla (PT-BA) - votou Não
- José Guimarães (PT-CE) - votou Não
- José Priante (MDB-PA) - votou Não
- Joseildo Ramos (PT-BA) - votou Não
- Josenildo (PDT-AP) - votou Não
- Josias Gomes (PT-BA) - votou Não
- Juliana Cardoso (PT-SP) - votou Não
- Júlio Cesar (PSD-PI) - votou Não
- Júnior Mano (PSB-CE) - votou Não
- Juscelino Filho (União-MA) - votou Não
- Keniston Braga (MDB-PA) - votou Não
- Kiko Celeguim (PT-SP) - votou Não
- Laura Carneiro (PSD-RJ) - votou Não
- Lenir de Assis (PT-PR) - votou Não
- Leonardo Monteiro (PT-MG) - votou Não
- Leônidas Cristino (PDT-CE) - votou Não
- Lídice da Mata (PSB-BA) - votou Não
- Lindbergh Farias (PT-RJ) - votou Não
- Lindenmeyer (PT-RS) - votou Não
- Lucas Ramos (PSB-PE) - votou Não
- Luciano Bivar (União-PE) - votou Não
- Luiz Couto (PT-PB) - votou Não
- Luiz Fernando (PSD-MG) - votou Não
- Luiza Erundina (PSOL-SP) - votou Não
- Luizianne Lins (PT-CE) - votou Não
- Márcio Jerry (PCdoB-MA) - votou Não
- Marcon (PT-RS) - votou Não
- Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - votou Não
- Marcos Tavares (PDT-RJ) - votou Não
- Maria Arraes (Solidariedade-PE) - votou Não
- Maria do Rosário (PT-RS) - votou Não
- Mário Heringer (PDT-MG) - votou Não
- Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Não
- MauroBenevides Fo. (PDT-CE) - votou Não
- Max Lemos (PDT-RJ) - votou Não
- Merlong Solano (PT-PI) - votou Não
- Miguel Ângelo (PT-MG) - votou Não
- Natália Bonavides (PT-RN) - votou Não
- Nelinho Freitas (MDB-CE) - votou Não
- Nilto Tatto (PT-SP) - votou Não
- Odair Cunha (PT-MG) - votou Não
- Orlando Silva (PCdoB-SP) - votou Não
- Otto Alencar Filho (PSD-BA) - votou Não
- Padre João (PT-MG) - votou Não
- Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - votou Não
- Patrus Ananias (PT-MG) - votou Não
- Paulão (PT-AL) - votou Não
- Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - votou Não
- Paulo Guedes (PT-MG) - votou Não
- Paulo Lemos (PSOL-AP) - votou Não
- Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Não
- Paulo Pimenta (PT-RS) - votou Não
- Pedro Campos (PSB-PE) - votou Não
- Pedro Paulo (PSD-RJ) - votou Não
- Pedro Uczai (PT-SC) - votou Não
- Pompeo de Mattos (PDT-RS) - votou Não
- Prof Marcivania (PCdoB-AP) - votou Não
- Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - votou Não
- Professora Luciene (PSOL-SP) - votou Não
- Rafael Brito (MDB-AL) - votou Não
- Reginaldo Lopes (PT-MG) - votou Não
- Reimont (PT-RJ) - votou Não
- Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - votou Não
- Ricardo Maia (MDB-BA) - votou Não
- Robério Monteiro (PDT-CE) - votou Não
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - votou Não
- Rogério Correia (PT-MG) - votou Não
- Rubens Otoni (PT-GO) - votou Não
- Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - votou Não
- Rui Falcão (PT-SP) - votou Não
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - votou Não
- Socorro Neri (PP-AC) - votou Não
- Tabata Amaral (PSB-SP) - votou Não
- Tadeu Veneri (PT-PR) - votou Não
- Talíria Petrone (PSOL-RJ) - votou Não
- Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - votou Não
- Túlio Gadêl ha (Rede-PE) - votou Não
- Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não
- Vander Loubet (PT-MS) - votou Não
- Vicentinho (PT-SP) - votou Não
- Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não
- Welter (PT-PR) - votou Não
- Yury do Paredão (MDB-CE) - votou Não
- Zé Adriano (PP-AC) - votou Não
- Zé Neto (PT-BA) - votou Não
- Zeca Dirceu (PT-PR) - votou Não
