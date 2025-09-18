'Última palavra é do STF', diz Alckmin sobre anistia

"Ninguém está acima ou à margem da lei", completou o vice-presidente. Sem querer se alongar no assunto, ele não citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem qualquer condenado pelo 8 de Janeiro.

Ele também evitou criticar o Congresso. A Câmara votou por dois dias seguidos pautas sobre as quais o governo se posicionou contra: a PEC da Blindagem e a anistia. Além disso, deixou de lado o projeto que isenta de IR (imposto de renda) quem ganha até R$ 5.000 mensais, de extrema importância para o presidente Lula (PT).

O governo se fia no Senado para que a proposta seja barrada. Tanto o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), quanto outros senadores do centrão não mostraram a mesma disposição que a Câmara para aprovar a proposta de forma irrestrita.

Se passar, Lula deverá vetar. O presidente tem dito que aceita discutir diminuição de penas para condenados a crimes inferiores, mas não para o comando, o que inclui Bolsonaro.

O governo aposta nesta estratégia, mas quer que o debate seja feito no STF. Governistas avaliam que abrir qualquer brecha para redução de penas no Parlamento desembocaria invariavelmente em Bolsonaro.

Deve acabar no Judiciário. Deputados já ameaçam derrubar o veto quando Lula o fizer. Neste caso, caberia ao Supremo resolver a questão.