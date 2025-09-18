Deputado do MDB: 'Bolsonaro é caso superado, e anistia mira presos do 8/1'

A votação urgente do projeto de anistia deve focar nos manifestantes presos no 8 de Janeiro, afirma o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) no UOL News, do Canal UOL. Segundo o deputado, uma anistia ampla, que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve avançar no Congresso nem no Supremo Tribunal Federal. Otoni vê o caso de Bolsonaro como superado e defende a distinção entre líderes e participantes nos atos.

Eu não sei se vai pacificar o Brasil, mas eu entendo que a anistia vai fazer uma justiça. A anistia ou o projeto de urgência que nós aprovamos ontem foi um projeto que não contempla a anistia ampla, geral e irrestrita. É muito importante dizer isto para que o povo brasileiro saiba o que foi votado ontem. O que foi votado ontem foi para que se tramite em regime de urgência esta pauta importante que nós precisamos vencer. Não adianta a gente ficar protelando esse tema da anistia. Nós temos que ir para o voto. O parlamento precisa se debruçar sobre isso para que a gente possa virar essa página do nosso país. Otoni de Paula