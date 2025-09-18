Assine UOL
Política

Anistia foi aprovada? O que acontece após votação de urgência na Câmara

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Hugo Motta colocou em votação urgência da anistia na Câmara dos Deputados
Hugo Motta colocou em votação urgência da anistia na Câmara dos Deputados Imagem: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para uma proposta de anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022.

O que aconteceu

A sinalização positiva para a urgência não significa que a proposta foi aprovada. O requerimento votado ontem pelos deputados dá velocidade ao tema, ou seja, o projeto de lei agora não precisa passar pelas comissões da Casa e pode ir ao plenário a qualquer momento.

O presidente da Câmara escolheu um relator para fazer mudanças no texto. Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para essa função. A ideia é que, segundo mostrou reportagem do UOL, Paulinho trabalhe em um texto para redução das penas para os presos e condenados.

A proposta original sugere anistia aos participantes de manifestações com motivação política e eleitoral desde outubro de 2022. O projeto, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), inclui também quem apoiou os atos com doações, apoio logístico, prestação de serviços, etc.

Depois das alterações, o relator apresenta o novo texto. Para ser aprovado, o projeto de anistia precisa alcançar maioria simples dos votos —para isso, o quórum deve ser de 257 deputados presentes.

Com a proposta aprovada, o projeto seguirá para o Senado analisar. Dependerá do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), se o projeto também terá urgência aprovada. Ele precisa pautar a votação do requerimento para que o texto não passe pelas comissões.

Alcolumbre é contrário à anistia ampla, que inclua Jair Bolsonaro (PL). O presidente do Senado defende um projeto de reduções de penas. Há uma proposta, baseada em um texto do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sendo discutida nos bastidores. Este projeto ficou conhecido como "anistia light" e é criticado por aliados e apoiadores do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

Caso o Senado aprove o texto da Câmara sem alterações, o projeto vai à sanção de Lula. O presidente já disse a aliados do PDT que não se opõe à redução de penas. Em relação a Bolsonaro, o petista afirmou, inclusive em entrevistas, que vetará. O Congresso pode ainda derrubar o veto do presidente.

Relator vai ouvir "especialmente" o centro

Paulinho da Força afirmou que o projeto da anistia será resultdo de muita conversa. "Vou conversar com todos os partidos, com o governo, com a oposição, com o centro especialmente e tentar construir esse texto o mais rápido possível", disse em entrevista à colunista do UOL Thais Bilenky.

O relator afirma que vai buscar a pacificação do país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paulinho agradeceu aos líderes por escolherem seu nome para relatoria do projeto. "Vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com um país pacificado. Nem tanto à extrema direita nem tanto para extrema esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para maioria do Brasil", disse.

O mote de pacificação tem sido usado como argumento para o avanço da anistia. Motta também citou o termo ao pautar a urgência do projeto. Sobre o relator escolhido, o presidente da Câmara disse ter certeza que Paulinho "conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário".

