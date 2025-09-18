Anistia foi aprovada? O que acontece após votação de urgência na Câmara

A proposta original sugere anistia aos participantes de manifestações com motivação política e eleitoral desde outubro de 2022. O projeto, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), inclui também quem apoiou os atos com doações, apoio logístico, prestação de serviços, etc.

Depois das alterações, o relator apresenta o novo texto. Para ser aprovado, o projeto de anistia precisa alcançar maioria simples dos votos —para isso, o quórum deve ser de 257 deputados presentes.

Com a proposta aprovada, o projeto seguirá para o Senado analisar. Dependerá do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), se o projeto também terá urgência aprovada. Ele precisa pautar a votação do requerimento para que o texto não passe pelas comissões.

Alcolumbre é contrário à anistia ampla, que inclua Jair Bolsonaro (PL). O presidente do Senado defende um projeto de reduções de penas. Há uma proposta, baseada em um texto do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sendo discutida nos bastidores. Este projeto ficou conhecido como "anistia light" e é criticado por aliados e apoiadores do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

Caso o Senado aprove o texto da Câmara sem alterações, o projeto vai à sanção de Lula. O presidente já disse a aliados do PDT que não se opõe à redução de penas. Em relação a Bolsonaro, o petista afirmou, inclusive em entrevistas, que vetará. O Congresso pode ainda derrubar o veto do presidente.

Relator vai ouvir "especialmente" o centro

Paulinho da Força afirmou que o projeto da anistia será resultdo de muita conversa. "Vou conversar com todos os partidos, com o governo, com a oposição, com o centro especialmente e tentar construir esse texto o mais rápido possível", disse em entrevista à colunista do UOL Thais Bilenky.