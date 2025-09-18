Anistia: objetivo é apresentar e votar PL na próxima semana, diz relator

Ou seja, tentar verificar onde está a posição da maioria e, na quarta-feira, tentar condensar isso em um projeto e, do meu ponto de vista, tentar voltar ainda na quarta-feira à noite. Se não conseguir, pelo menos voltar na outra terça-feira.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

Segundo Paulinho, o projeto descarta anistia ampla e busca consenso entre diferentes bancadas. O deputado acrescenta que a articulação inclui conversas com governadores e líderes partidários para viabilizar um texto focado na pacificação do ambiente político, mas enfrenta resistência tanto de setores do Supremo quanto de parlamentares progressistas e conservadores.

O que a gente tem falado é de construir um projeto que possa pacificar o país, sair dessa polêmica de extrema direita e extrema esquerda. Que a gente possa pacificar o país.

Uma questão que a gente tem que construir daqui para quarta-feira, espero que eu possa construir isso até quarta-feira, ouvindo personalidades, como estou indo fazer agora, e também as bancadas, tanto da esquerda como da direita, especialmente do centro, que é onde a gente tem ali a maioria dos parlamentares.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

Paulinho relata que tenta envolver governadores de vários estados na costura do acordo para aprovar a proposta, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).