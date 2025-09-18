Após reportagem do UOL, MPF entra com ação contra bônus fura-teto da AGU

Advogados públicos têm direito a receber honorários das ações em que atuam. A categoria criou o chamado CCHA, uma entidade privada para gerir esses recursos e distribuir aos membros da carreira, em uma espécie de bônus pela atuação dos membros, que representam a União na Justiça. O STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que eles poderiam receber os valores, desde que a soma do salário normal e dos bônus não superasse o teto do funcionalismo público, atualmente em R$ 46,3 mil.

Saldo da conta do CCHA tem ficado muito acima. Com isso, nos últimos anos, foram criados benefícios como auxílio-saúde e gratificação natalina para serem pagos por meio do dinheiro que sobrava no caixa do CCHA. A própria entidade ainda inventou mecanismos que preveem rateio "extraordinário" do saldo em conta, o que para o MPF seria irregular.

Desrespeito ao STF. Na ação, o procurador da República Paulo José Rocha Júnior afirma que o CCHA desrespeita a decisão do STF que autorizou o pagamento de honorários. "Desse modo, o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6053/DF decorreria tanto da apropriação dos valores que deveriam ter sido restituídos à União como 'abate-teto' como da distorção da natureza jurídica dos honorários advocatícios de sucumbência", diz a ação.

O MPF pede que a Justiça determine que a distribuição de bônus fora do teto seja suspensa imediatamente. No pedido, o procurador da República também solicita que o valor que sobrar após a distribuição dos bônus até o limite do teto do funcionalismo seja devolvido aos cofres da União.

Ação também pede que valores excedentes na conta do CCHA sejam devolvidos aos cofres públicos. Com isso, também não seriam mais pagas verbas indenizatórias, isto é, os benefícios que podem ser pagos fora do teto do funcionalismo. A ação foi distribuída para a 18ª Vara Federal do Distrito Federal, que ainda analisa os pedidos.

Conselho nega irregularidades. Diz que não foi oficialmente notificado acerca da ação. "No mérito, o CCHA reafirma a legalidade e transparência de sua atuação, observando rigorosamente o teto remuneratório constitucional. O Conselho adota mecanismos de gestão em estrita conformidade com a legislação vigente e as decisões do Supremo Tribunal Federal."