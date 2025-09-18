Randolfe rechaça anistia, mas vê em dosimetria de penas 'debate legítimo'

O senador critica a falta de clareza sobre os projetos de anistia em análise, dizendo que alguns textos são tão amplos que poderiam perdoar até integrantes de organizações criminosas.

Nós não sabemos qual é o projeto de anistia que querem encaminhar aqui ao Congresso Nacional, nós não sabemos qual é o projeto de que vai ser votado. O projeto que foi apreciado a urgência é o projeto do deputado [do Republicanos, Marcelo] Crivella. Então, entre as diferentes versões que estão lá, tem projetos que são amplos que são, podem possibilitar anistia até quem está envolvido em uma organização criminosa. Ou seja, até membros de PCC podem ser anistiados pelos crimes que estão cometendo. Randolfe Rodrigues

Ele diz que o Senado aceita discutir se as penas são proporcionais, mas não concorda em perdoar crimes contra a democracia.

Discutir dosimetria de pena é diferente de discutir anistia, porque aí se discute a pena que foi aplicada está exagerada ou está adequada. Isso está dentro da regra do jogo do Estado Democrático de Direito e da Constituição, porque a Constituição diz, a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu, não pode retroagir para prejudicar. Então, ou seja, está dentro das regras do Estado Democrático de Direito, do que diz o artigo 5º da Constituição, é um debate que é razoável, que é necessário. Randolfe Rodrigues

