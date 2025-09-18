Comissão de Segurança Pública da Alesp não discute propostas há 10 meses

"Nem todos que são da base aliada estão alinhados com a direita em termos de segurança pública", disse Mecca. Ele afirma que já pediu a líderes de bancadas que indiquem membros que participem das reuniões e que, caso o cenário não mude, vai pedir a expulsão dos faltosos a André do Prado, presidente da Alesp.

As reuniões são convocadas quinzenalmente. No dia combinado, fico aguardando os integrantes para iniciar os trabalhos e vejo vários membros da comissão que são da oposição no corredor, convencendo outros a não entrarem na sala para não dar quórum. Isso é muito ruim, porque a comissão é um ambiente de debate

Major Mecca (PL), deputado estadual

"A extrema direita está usando a comissão para impor sua pauta ideológica", reclama Reis. Segundo ele, a oposição decidiu, diante do quadro, não participar das reuniões como forma de obstrução. O deputado lembra, porém, que, juntos, os aliados têm número para abrir os trabalhos — embora não venham conseguindo.

Comissão existe para análise técnica de propostas nas áreas de segurança e sistema penitenciário. Pelas regras da Alesp, um projeto sobre esses assuntos só pode ser aprovado pela Casa sem passar pela comissão se tramitar em regime de urgência. Nesses casos, as propostas passam pelo Congresso de Comissões.

Fila de projetos

Sem reuniões, número de propostas a serem analisadas pela comissão disparou. A quantidade de projetos com análise pendente saltou de 68 em outubro do ano passado para 135 hoje. São 12 projetos de lei, 107 moções de aplauso ou repúdio e 16 pedidos de convocação de autoridades para prestar esclarecimentos.