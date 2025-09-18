Josias: 'Ao mirar Bolsonaro, Dino mostra que Congresso tem muito a perder'

A decisão do ministro do STF Flávio Dino de abrir inquérito contra Jair Bolsonaro e aliados por conduta na pandemia mostra agilidade e sinaliza riscos ao Congresso, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. A medida atinge também parlamentares ligados ao ex-presidente e acontece logo após a aprovação da PEC da Blindagem, que tenta limitar investigações do Supremo sobre deputados e senadores.

Sabemos todos que matéria-prima não falta para a condução de um inquérito sobre a atuação do governo, do Bolsonaro, dos seus aliados, filhos, durante a pandemia. Havia um procurador da República [Augusto Aras] que não procurava na ocasião, não tinha essa vocação de procurar, e agora a coisa mudou. O procurador é o Paulo Gonet, e já demonstrou que tem disposição para procurar quando há matéria-prima e aqui há com fartura. Josias de Souza, colunista do UOL